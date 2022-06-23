Vasıfsız müptezel Jahrein, büyük alim Mahmut Ustaosmanoğlu'nu skandal sözlerle hedef aldı!

İsmailağa cemaati lideri, büyük alim Mahmut Ustaosmanoğlu'nun dün gece hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medya fenomeni Jahrein'in "Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?" şeklinde skandal paylaşımına, sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Ömrünü İslam'a vakfeden, hayatı boyunca talebeler yetiştiren, Türkiye'nin manevi rehberlerinden İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, dün gece tedavi gördüğü hastanede ahirete irtihal etti. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

Jahrein'dan skandal ifadeler

İsmailağa liderinin vefatı sevenlerini üzerken, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok siyasi isim de başsağlığı mesajı paylaştı. Sosyal medya fenomeni Jahrein'in, hayatını İslam'a vakfeden bir alimi hedef alan paylaşımı ise tepkilere neden oldu. Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini alıntılayan Jahrein, "Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Paylaşımına tepki yağdı

Jahrein'in alçakça paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu paylaşımı kınayan tweet'ler atarak duruma tepkilerini gösterdi.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi yarın

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.