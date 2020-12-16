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Yaşam Vasi ne demek? Çocuğun vasisi kimdir?
Yaşam

Vasi ne demek? Çocuğun vasisi kimdir?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir. Bu kapsamda vasi nedir, vasi kimdir? Çocukların vasisi kimlerdir? soruları merak kazandı. İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:22:00 -
Vasi ne demek? Çocuğun vasisi kimdir?

Vasi, vesayet, vesayet davası ve kısıtlılık kavramlarıyla hayatın genelinde karşılaşmaktayız. Peki, vasi ve vesayet nedir?

Vasi nedir?

Velayet altında velayet altında bulunmayan küçükleri, kısıtlıların veya bir yıl ve üzerinde hapis cezası almış kişilerin tüm mal varlığı ve kişilik haklarını korumakla yükümlü, onu hukuki işlemlerde temsil etmekle yükümlü kişidir.

Vasi tayini nedir?

Bir kimseye vasi atanabilmesi için vesayet davası açılması gerekmektedir. Vesayet davası kendisine vasi olunacak kişinin ikamet ettiği yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesidir. Burada açıklanması gereken husus kısıtlılık olabilir. Kısıtlılık bir kimsenin akıl hastalığı veya zayıflığının bulunması; alkol veya uyuşturucu madde gibi bir bağımlığının bulunması veya savurgan kötü bir hayat tarzına bulunması sebebiyle kendisine ve ailesine zarar vermesidir. Bu gibi kişiler hakkında kısıtlılık kararı çıkarılır ve vasi tayin edilir.

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