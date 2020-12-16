Vasi ne demek? Çocuğun vasisi kimdir?

Vasi, vesayet, vesayet davası ve kısıtlılık kavramlarıyla hayatın genelinde karşılaşmaktayız. Peki, vasi ve vesayet nedir?

Vasi nedir?

Velayet altında velayet altında bulunmayan küçükleri, kısıtlıların veya bir yıl ve üzerinde hapis cezası almış kişilerin tüm mal varlığı ve kişilik haklarını korumakla yükümlü, onu hukuki işlemlerde temsil etmekle yükümlü kişidir.

Vasi tayini nedir?

Bir kimseye vasi atanabilmesi için vesayet davası açılması gerekmektedir. Vesayet davası kendisine vasi olunacak kişinin ikamet ettiği yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesidir. Burada açıklanması gereken husus kısıtlılık olabilir. Kısıtlılık bir kimsenin akıl hastalığı veya zayıflığının bulunması; alkol veya uyuşturucu madde gibi bir bağımlığının bulunması veya savurgan kötü bir hayat tarzına bulunması sebebiyle kendisine ve ailesine zarar vermesidir. Bu gibi kişiler hakkında kısıtlılık kararı çıkarılır ve vasi tayin edilir.