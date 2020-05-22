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Varto Belediyesine tulum ve maske desteği

Muş’un Varto ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası, ilk ürünleri olan tulum ve maskeleri belediyesi başkanlığına hibe etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:15:27 -
Varto Belediyesine tulum ve maske desteği

Muş’un Varto ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası, ilk ürünleri olan tulum ve maskeleri belediyesi başkanlığına hibe etti.


İlçede kurulan Vrt Tekstil, virüs tedbirleri kapsamında sağlık personeli ve belediye işçilerinin kullanabileceği bin 500 adet tulum, bin 500 maske ve 500 adet şort olmak üzere toplamda 3 bin 500 adet ürünü Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ertuğrul Avcı’ya teslim etti. Açıklamalarda bulunan Varto Kaymakamı Avcı, Çin’de başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak büyük bir mücadele içerisinde olduğumuzu belirterek, “Tüm dünyada bu mücadele devam etmektedir. Televizyonda takip ettiğimiz ve gördüğümüz sonuçlarda, Türkiye’nin virüsle mücadelede dünyada diğer ülkelerden de önde olduğu, her anlamda ülkemizin, devletimizin, devlet büyüklerimizin gereğini fazlasıyla yaptığı aşikardır. Bunu tüm Türkiye olarak takip ediyoruz. Bizde Varto Kaymakamlığı ve belediyesi olarak ilçemizde virüsle mücadelemize devam ediyoruz” dedi.


VTR Tekstil yetkililerine de teşekkür eden Kaymakam Avcı, “Bugün güzel bir olaya şahit olduk. İş adamlarımız maske ve tulum yardımında bulundular. Bizim mücadelemize katkı sağladılar. Bu mücadelede maske çok önemlidir. Böyle zor bir zamanda böyle anlamlı bir yardımda bulundukları için Erhan ve Baykal beylere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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