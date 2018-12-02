Varlık Barışı’nda süre uzatımı

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren Varlık Barışı uygulaması 6 ay uzatıldı. Daha önce son tarih 30 Kasım’dı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Karara göre; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ilgili hükümler çerçevesinde Türkiye’deki bankalara ya da aracı kuruma bildiren kişiler, söz konusu varlıkları 31 Mayıs 2019’a kadar serbestçe tasarruf edebilecek.