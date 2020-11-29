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Ekonomi ‘Varlık barışı’na ilişkin kurallar belirlendi
Ekonomi

‘Varlık barışı’na ilişkin kurallar belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 16:32:00 -
‘Varlık barışı’na ilişkin kurallar belirlendi

Düzenlemeyle 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21’inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93’üncü madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Bu kapsamda bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların da vergi dairesine bildirilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesi sağlanacak.

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