Varise incir yaprağı çözümü: Adeta gençlik aşısı! İşte engelleyen tüyo! Bunu yapın, açık açık anlattık

Bunların en önemlisi damarlar içindeki kanın geriye akışını önleyen kapaklardır. Kanın ayaktan yukarı çıkmasını düşünün. Oldukça zor gibi görünür fakat vücudun hamallığını yapan bacaklar sayesinde bu işlem kolaylaşır. Baldır kasları kasılarak bir pompa görevi görür. Bu kaslar kasılınca toplardamarlar sıkışır ve kan kalbe ilerler. Kapaklar sayesinde de kan geriye kaçmaz. Eğer bu sistem bozulursa varis ortaya çıkar” dedi.

Varise Dikkat

Tıpta bu duruma kronik venöz yetmezlik dendiğini aktaran Dr. Coşkun, “Toplardamarlar genişler, belirginleşir ve kıvrımlı bir görünüm alır. Damar duvarının desteği kaybolmuştur. Sıklıkla üst ve alt bacaktaki yüzeysel venlerde (damarlarda) ortaya çıkmaktadır. Varis oluşumunda kalıtsal faktörler çok önemlidir. Ailede varisin olması diğer bireylerde görülme ihtimalini oldukça arttırır. Ayrıca hormonal farklılıklardan dolayı, hamilelikte ve doğum kontrol hapı kullanımı sırasında varis daha sık görülür. Kadınlarda daha sık görülmesinin sebepleri bunlardır. Uzun süre hareketsiz ayakta duran ya da oturan kişilerde varis görülebilir. Bu durum varisin nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir ve mesleği gereği bu şekilde yaşayan kişilerin dikkat etmesi gerekir. Bunların dışında sıcak su, toplardamarların pıhtılaşıp tıkanması sonucu varis gelişimine neden olabilir. Sıcak banyo ve kaplıcalar varisli kişiler ve varis riski taşıyanlar için zararlıdır” diye konuştu.

Varisten İncir Yaprağı İle Kurtulun

Doğal ve bitkisel yollarla varisin önüne geçmenin mümkün olduğuna dikkat çeken Dr Ömer Coşkun, “İncir yaprağı varis için oldukça etkilidir. Bir litre suya 5 adet incir yaprağı konup 5 dakika kaynatılır. Bir su bardağı kadarı içilir. Geri kalanı ılıdıktan sonra varisli bölgeye sürülür. Bu uygulamaya en az 21 gün boyunca uygulandığı takdirde ortaya güzel sonuçlar çıkacaktır. 21 gün sonrası da ara ara uygulamak isteyenler devam edebilirler” şeklinde konuştu.