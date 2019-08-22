Varis genellikle kadınlarda en sık görülen hastalık türüdür. Özellikle diz kapak altı ve ayak bölgelerinde görülen varis toplardamarların genişlemesi ve kılcal damar problemiyle oluşur. Peki varis tedavisi nasıl olur? Varis için hangi bölüme gidilir?

Toplardamar kapakçığının problemli olmasıyla ortaya çıkan damar genişlemesi bacak yaralarına ve pıhtılaşmaya neden olur. Toplardamar kapakçığının bozuk olmasında kirli kan geri kaçar ve problemler başlar. Kanın yer çekiminin tersine hareketi oldukça zordur. Hareketsiz kişiler ve ayakta çalışan insanlar da toplardamar kapakçığının bozulması daha sık görülür. Bunun sebebi basıncın çok fazla olması ve kanın damarlarda sıkışarak şişmesidir. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanımız tarafından Periferik Damar Varis Venöz Cerrahisi uygulamaları gerçekleştirilmektedir. En etkin ve çağdaş tedavi yöntemleri kullanılarak varis tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Varis tedavisi Kalp ve Damar Cerrahisi polikliğine gidilir.