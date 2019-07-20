Varisler ilerleyen yaşlarda oldukça sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Bu sorunu aşmak için bitkisel tedaviler kullanmalı ve spor yapmalısınız.

Antik çağlardan beri doğal çözümler arasında oldukça popüler olan defne yapraıklarının başlıca özellikleri: ağrı, stres ve gerginliği ortadan kaldırması ve sindirim sistemini rahatlatmasıdır. Bu nedenle, varis ağrıları için birebirdir.

Varis ağrıları için doğal ağrı kesici kür nasıl yapılır?

15 adet defne yaprağı

250 ml. zeytinyağı

Defne yapraklarını kabaca birkaç parçaya bölerek kavanoza yerleştirin.

Üzerine doğal zeytinyağı ilave edin. Ağzını sıkıca kapatın.

2 hafta boyunca güneş görmeyecek bir alanda dinlendirin. Bu süreç sonunda, yağı ağrıyan bölgelere sürerek, masaj yapın.

Bu kürü, baş ve eklem ağrıları için de kullanabilirsiniz.