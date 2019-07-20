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Varis ağrıları için doğal ağrı kesici kür

Varis; toplar damarların kıvrılıp, genişleyerek deri altından belli olması durumudur. Sancılı ve ağrılı olabileceği gibi, ilerleyen süreçlerde hayatınızı kısıtlayabilir. Bu nedenle,bitkisel olarak devamlı destek almalı, damarlarınızı gevşeterek, rahatlatmalısınız.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 07:36
Varis ağrıları için doğal ağrı kesici kür

Varisler ilerleyen yaşlarda oldukça sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Bu sorunu aşmak için bitkisel tedaviler kullanmalı ve spor yapmalısınız.

Antik çağlardan beri doğal çözümler arasında oldukça popüler olan defne yapraıklarının başlıca özellikleri: ağrı, stres ve gerginliği ortadan kaldırması ve sindirim sistemini rahatlatmasıdır. Bu nedenle, varis ağrıları için birebirdir.

Varis ağrıları için doğal ağrı kesici kür nasıl yapılır?

  • 15 adet defne yaprağı
  • 250 ml. zeytinyağı

Defne yapraklarını kabaca birkaç parçaya bölerek kavanoza yerleştirin.

Üzerine doğal zeytinyağı ilave edin. Ağzını sıkıca kapatın.

2 hafta boyunca güneş görmeyecek bir alanda dinlendirin. Bu süreç sonunda, yağı ağrıyan bölgelere sürerek, masaj yapın.

Bu kürü, baş ve eklem ağrıları için de kullanabilirsiniz.

 

 

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:02
  1. varis
  2. kılcal damar
  3. damar tıkanıklığı
  4. kılcal damar çatlaması

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