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Ekonomi Varank’tan gençlere ‘desteklerimizi ve programlarımızı takip edin’ tavsiyesi
Ekonomi

Varank’tan gençlere ‘desteklerimizi ve programlarımızı takip edin’ tavsiyesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan gençlere “Desteklerimizi, programlarımızı takip edin. Bizi yol arkadaşınız olarak görün. İddialı olun. İddialı olmadan başarı elde edemeyeceğinizi unutmayın” tavsiyeleri geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 23:45:00 -
Varank’tan gençlere ‘desteklerimizi ve programlarımızı takip edin’ tavsiyesi

Varank, “Gençliğimize çok güveniyoruz. Teknofest kuşağının Türkiye’yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri yapma hayalini gerçekleştireceğini biliyoruz” dedi.
Gençlerle iftar yapan Varank, Büyük Çamlıca Cami i Külliyesi’nde bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi’ni de ziyaret etti.

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