Varank’tan gençlere ‘desteklerimizi ve programlarımızı takip edin’ tavsiyesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan gençlere “Desteklerimizi, programlarımızı takip edin. Bizi yol arkadaşınız olarak görün. İddialı olun. İddialı olmadan başarı elde edemeyeceğinizi unutmayın” tavsiyeleri geldi.
Varank, “Gençliğimize çok güveniyoruz. Teknofest kuşağının Türkiye’yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri yapma hayalini gerçekleştireceğini biliyoruz” dedi.
Gençlerle iftar yapan Varank, Büyük Çamlıca Cami i Külliyesi’nde bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi’ni de ziyaret etti.