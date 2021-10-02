Varank: Yazılım okulu Ekol 42’nin mezunlarının tamamı iş imkanı yakalıyor

Yeni nesil yazılımcı okullarının ikincisini İstanbul’dan sonra Kocaeli’de açtıklarını belirten Varank, “Birbirinden öğrenme modeliyle çalışan bu ücretsiz okulların mezunlarının tamamı istihdam imkanı yakalıyor” dedi.

Öğrenciler birbirlerini eğitecek

Ekol 42 programının eğitim metodundan bahseden Bakan Varank, burada birbirinden öğrenme metoduyla tamamen öğretmensiz ya da bir eğitimci olmadan yazılımı oyunlaştırma ve hedefler koyarak takım halinde çözme yönteminin benimsediğine işaret etti. Varank, bunun öğrencilerin birbirini eğittikleri, birbirinden öğrendikleri bir metotla sıfırdan yazılımcı yetiştiren bir program olduğunu söyledi. Bakan Varank yazılım okuluna dahil olabilmek için gerekenlere de değinerek, şunları kaydetti: “Buraya dahil olabilmek için hiçbir yazılım bilgisi bilmenize gerek yok. Üniversite mezunu olmanıza gerek yok. Bir yetenek testi yapılıyor ve bu yetenek testi sonunda eğer o testi başarıyla geçerseniz sizi programımıza dahil ediyoruz. Ekol 42’nin en önemli özelliği hiçbir yazılımcı bilgisi olmayan gençleri yazılımcı olarak mezun etmesi ve buradan mezun olanların yüzde 100’ünün iş bulabilmesi. Buranın mezunları dünyanın en büyük şirketlerinde yazılımcı olarak çalışabiliyorlar.”

Çelik sektörüne 'işçiler için zam” çağrısı

Bakan Varank dün ayrıca Demir Çelik, Metal Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı (METAL EXPO) Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) Çalıştayı’nın açılışına katıldı. Varank, tüm dünyada korumacılığın öne çıktığı 2020 yılında Türk çelik üreticilerinin, tecrübe ve kabiliyetleriyle büyük bir başarı yakaladığını söyledi. Varank, “Biz kamu tarafı olarak Toplu İş Sözleşmelerinde gerekli zamları verdik. Ben burada özellikle çelik sektöründe bu sene ciddi oranda zam yapmalarını beklediğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.