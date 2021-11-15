Varank, rölyef tablosunu satın alarak kadınlara destek verdi

Bir dizi ziyaret ve açılış için Karabük’e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programı kapsamında Safranbolu ilçesini gezdi. Tarihi ilçe hakkında Valilik Basın Müdürü Bilal Yatmaz'dan bilgi alan Bakan Varank, vatandaşlara Safranbolu simidi dağıttı.

Esnaftan alışveriş yapan Varank, Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde kadınların el emeği ile yaptığı rölyef sergisini gezerek, 2 bin TL değerindeki eseri satın alıp destek oldu. Gezinin sonunda 1654 yılında Cinci Hoca Hüseyin Efendi tarafından Koca Mimar Kasım Ağa’ya yaptırıldığı tahmin edilen Cinci Han’ı ziyaret eden ve kahve müzesini gezen Bakan Varank, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Bakan Varank’a gezisi sırasında Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve kurum müdürleri eşlik etti.