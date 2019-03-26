Varank: Milleti etkilemeye çalışıyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon’da yaptığı açıklamada, spekülatörlere sert tepki gösterdi. “Seçime 1 haftadan az bir süre kaldı. İşte böyle bir dönemde yine manipülatif hareketlerle milletimizin kararına etki etmeye çalışıyorlar” diyen Bakan Varank, “(Döviz manipülasyonu) Bu operasyonlara yeltenenlerin kimler olduğunu devletimiz gayet iyi biliyor. Biz bunlardan hesabı soracağız ama bunlar asıl büyük hesabı sandıkta ödeyecekler. Kurdukları tüm planları yine milletimiz onların başlarına geçirecek. Bundan şüphemiz yok” diye konuştu.