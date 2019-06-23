Varank: Hala AA referans alınıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hâlâ AA'yı referans alıyor." ifadesini kullandı.23 Haziran 2019 Pazar 22:46
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansının seçim sürecinde yaptığı yayınlara ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Seçim yayıncılığının zor olduğunu belirten Varank, "Devletin ajansını ve onun fedakar çalışanlarını temelsiz şekilde acımasızca eleştirmek çoğu zaman insaf sınırlarını zorluyor. Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hâlâ AA'yı referans alıyor" değerlendirmesinde bulundu.
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