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Varank: Hala AA referans alınıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hâlâ AA'yı referans alıyor." ifadesini kullandı.

23 Haziran 2019 Pazar 22:46
Varank: Hala AA referans alınıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansının seçim sürecinde yaptığı yayınlara ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Seçim yayıncılığının zor olduğunu belirten Varank, "Devletin ajansını ve onun fedakar çalışanlarını temelsiz şekilde acımasızca eleştirmek çoğu zaman insaf sınırlarını zorluyor. Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hâlâ AA'yı referans alıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 22:46
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. Anadolu Ajansı
  3. Twitter

YORUM YAZ

  • FARUKFARUK49 dk önce
    Sn. Varank bu hezimette sizin de payınız var. AA ‘nın 31.Mart rezaletinin (saatlerce bilgi vermemesi) mesulü sizsiniz. Hesap sordunuz mu? Bugün yine aynı şeyi yaptı kalkmış bir de savunuyorsunuz. Güneş balçıkla sıvanmaz, halkı kandıran kendini kandırır. Hatayı sizler yapıyorsunuz bedelini Reis ve Parti ödüyor. Bir de kötü komşu mal sahibi yapar bilirsiniz. Anka’yı çıkardılar karşımıza. Reis’in sıkı bir temizlik yapması gerek. Yağcılara kraldan çok kralcılara değil halkla irtibatını koparmayanlara doğruyu söyleyenlere ihtiyacımız var.
  • AbdullahAbdullah54 dk önce
    Sanki çok ajans var da. Milletin eli mahkum AA'ya.

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