Varank: 16 katlık bir artıştan bahsediyoruz
TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “Biz iktidara geldiğimizde 200 milyon dolarlarda olan mobilya ihracatı şu anda 5 milyar dolarları yakalamış durumda. 16 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Bunun gibi önemli sektörleri desteklemeye devam edeceğiz ve inşallah Türkiye’yi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat formülüyle sağlıklı bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.
Varank, 49’uncusu düzenlenen İnegöl Uluslararası Mobilya Fuarı’nın açılış töreninde konuştu. Türkiye’yi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat formülüyle sağlıklı bir şekilde büyütmeye devam edeceklerini bildiren Varank, “Ekmeğimizi büyüteceğiz ki herkesin payına düşen ekmekte büyüsün. İnşallah bu yolda aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Yeter ki biz bir olalım. Beraber olalım. Hep birlikte bu gayrete destek verelim. Çalışanıyla, üreticisiyle, siyasileriyle inşallah Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edelim.” değerlendirmesinde bulundu.