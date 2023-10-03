Varank: 16 katlık bir artıştan bahsediyoruz

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “Biz iktidara geldiğimizde 200 milyon dolarlarda olan mobilya ihracatı şu anda 5 milyar dolarları yakalamış durumda. 16 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Bunun gibi önemli sektörleri desteklemeye devam edeceğiz ve inşallah Türkiye’yi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat formülüyle sağlıklı bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.