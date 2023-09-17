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Yaşam Vapurda uzun saçlı çocuğun saçlarını yakmıştı! Şüpheli serbest bırakıldı
Yaşam

Vapurda uzun saçlı çocuğun saçlarını yakmıştı! Şüpheli serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-17 16:39:00 - 2023-09-17 17:04:15

İstanbul'da Şehir Hatları'na ait vapurdaki bir çocuğun saçlarını yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 9 Eylül'de Sarıyer-Beykoz arasında hizmet veren vapurda bulunan N.Ç. (52), yanında taşıdığı çakmakla yolcu koltuğunda oturan 14 yaşındaki M.E.A'nın saçını yaktı.

Bunun üzerine aralarında arbede çıkan N.Ç. ile M.E.A, polis merkezine götürüldü.

Psikolojisi bozuk olduğu belirlendi

Şüpheli N.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, daha önce uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını iddia ettiği, psikolojisinin bozuk olduğu ve kullanması gereken ilaçlarını almadığından dolayı kendisine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Serbest bırakıldı

​​​​​​​Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

O anlar kameraya yansıdı

Öte yandan olay anı vapurun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin çakmakla çocuğun saçını yakması ve ardından ikili arasında yaşanan arbede yer alıyor.
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