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VANTSO Başkanı Takva’dan Kurban Bayramı mesajı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, bayramların özünde sevgi, huzur ve paylaşımın olduğunu belirterek, bayramlarda yoğun olarak hissedilen bu güçlü toplumsal değerlere hayatın her anında sahip çıkılması dileğinde bulundu.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:40
VANTSO Başkanı Takva’dan Kurban Bayramı mesajı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, bayramların özünde sevgi, huzur ve paylaşımın olduğunu belirterek, bayramlarda yoğun olarak hissedilen bu güçlü toplumsal değerlere hayatın her anında sahip çıkılması dileğinde bulundu.


Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Necdet Takva, bayramların iyiliklerin kötülüğü, sevginin nefreti yendiği ve maneviyatın yoğun olarak yaşandığı günler olduğunu belirterek, “Bir kez daha mübarek Kurban Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dayanışma ve kardeşlik gibi yüce değerleri içselleştirmek için bayramlar önemli fırsatlardır. Yardımlaşma ve dayanışmanın getirdiği güzelliğin ve güç birliğinin değerini bilmeliyiz. Toplum olarak bizleri bir arada tutan bu bağların sağlamlığıdır. Bu bağları sağlam kılan da birbirimize karşı hoşgörü içerisinde, kederde ve sevinçte bir arada olmamızdır. Özünde sevgi ve huzur olan böylesine kutsal günleri, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir yana bırakıp, gönül almak, kalp onarmak, köklü dostluklar kurmak, büyüklerimizin hatırlarını sormak için değerlendirmeliyiz. Bayramlarda yoğun olarak hissedilen bu güçlü toplumsal değerlere hayatımızın her anında sahip çıkmalıyız. Ülke olarak, önümüze çıkan her türlü zorluğu ancak bu birlik, beraberlik ve dayanışma kültürü ile aşabileceğimizi unutmamalıyız. Bayram sürecinde birçok vatandaşımız yakınlarını görmek amacıyla yollarda olacaklar. Bayram sevinçlerinin acıya dönüşmemesi için, akraba ziyaretlerine ya da tatil beldelerine gidecek vatandaşlarımızı seyahatlerinde trafik kurallarına duyarlı olmaya davet ediyorum. Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlarımızın vahşet ve hayvanlara eziyet görüntülerine izin vermemelerini, ibadetlerini iyilik ve güzelliği yücelten İslam dininin gerektirdiği şekilde yerine getirmelerini diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, sevgili Vanlıların, saygıdeğer üyelerimizin, bayram vesilesiyle kentimizde bulunan misafirlerimizin ve bütün İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramın üyelerimiz ve tüm halkımız için bereket ve güzellikler getirmesini diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:40
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