Avrupa Kupaları’na açılan en kısa yol olan Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur heyecanı bugün oynanan 8 karşılaşmayla başladı. Eyüpspor büyük bir sürprize imza atarak Süper Lig ekibi Konyaspor'u kupanın dışına itti. Kupa'da heyecan yarın oynanacak 13 maçla devam edecek. Kupanın 4. tur maçında Vanspor sahasında Sancaktepe'yi konuk edecek. Peki, Vanspor Sancaktepe kupa maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Vanspor Sancaktepe kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Vanspor Sancaktepe Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçı yarın saat 13.00'te başlayacak. Mücadelenin Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.

Fenerbahçe'de 4. turda

Sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan Fenerbahçe, 4. Tur’da sahne alacak. Sarı-Lacivertliler, 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu ile kozlarını paylaşacak. Mersin’de oynanacak kritik karşılaşma 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur oynanan maçların sonuçları?

Hekimoğlu Trabzon 3-0 Ekol Göz Menemenspor

Çankırıspor 1-3 Çaykur Rizespor

Altınordu 3-1 Amed Sportif Faaliyetler

Niğde Anadolu 0(2)-0(3)Antalyaspor

Eyüpspor 1-0 İttifak Holding Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman saat kaçta?

29 Ekim Salı

16.30 Altay-Görelespor (Menemen İlçe)

18.30 Adanaspor-Diyarbekirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

20.30 Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor (Bahçeşehir Okulları)

30 Ekim Çarşamba:

13.00 Vanspor-Sancaktepe (Van Atatürk)

13.00 Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor (Kastamonu Gazi)

13.30 Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi (Aktepe)

13.30 Payasspor-Manisa Futbol Kulübü (Payas İlçe)

13.45 Kemerspor 2003-Kasımpaşa (Kemer İlçe)

14.00 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor (Vefa)

14.00 İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)

18.30 Göztepe-Sivas Belediyespor (İzmir Atatürk)

20.30 Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe (Mersin)

31 Ekim Perşembe:

13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)

13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM)

14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon)

20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)

Samsun’un rakibi Gümüşhanespor

Alt liglerin iddialı ekibi olan ve yıllardır Süper Lig umutlarını sürdüren Samsunspor, kupada çarşamba günü 13.00’te 2. Lig ekibi Gümüşhane ile karşılaşacak. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde uçuşa geçen ve lider Manisa’yı takip eden Kırmızı- Beyazlılar, Türkiye Kupası’nı da en az lig kadar önemsiyor. Ligde çok istikrarlı bir görüntü vermeyen Gümüşhane’de ise teknik direktör Fatih Akyel, Samsun karşısında alacağı galibiyetle kredisini artırmak istiyor.

Alanya formunu sürdürmek istiyor

Alanyaformunu sürdürmekistiyor Süper Lig’in sürpriz takımı olan ve zirve mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor da bu sezon ilk kez Türkiye Kupası’nda sahaya çıkacak. Turuncu- Yeşilliler salı günü saat 20.30’da sahasında 2. Lig ekibi İnegölspor’u konuk edecek. Akdeniz temsilcisi, ligdeki performansını kupada da sürdürmeyi planlıyor. İnegölspor ise Alanya karşısında mucize arayacak. Bursa ekibi, maç boyunca savunmayı güvenli tutarak, yakalayacağı kontrataklarla gol bulmayı ve bir üst tura çıkmayı hedefliyor.