Vanlılar bu haberle rahat bir nefes alacak! Şehrin sağlık ordusuna beklenen dev destek sonunda geldi!
Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 126. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasıyla Van'ın sağlık altyapısını güçlendirecek müjdeli haber duyuruldu.
Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ataması yapılan hekimlerin il genelindeki farklı sağlık kuruluşlarında görevlerine başlayacağı belirtildi. Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammet Tosun, yeni atanan hekimlere görevlerinde başarılar dileyerek, bu atamaların kentteki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine önemli katkı sunacağını ifade etti.
Yapılan atamalarla birlikte Van’daki sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.