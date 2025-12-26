  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Vanlılar bu haberle rahat bir nefes alacak! Şehrin sağlık ordusuna beklenen dev destek sonunda geldi!
Yerel

Vanlılar bu haberle rahat bir nefes alacak! Şehrin sağlık ordusuna beklenen dev destek sonunda geldi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Vanlılar bu haberle rahat bir nefes alacak! Şehrin sağlık ordusuna beklenen dev destek sonunda geldi!

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 126. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasıyla Van'ın sağlık altyapısını güçlendirecek müjdeli haber duyuruldu.

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ataması yapılan hekimlerin il genelindeki farklı sağlık kuruluşlarında görevlerine başlayacağı belirtildi. Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammet Tosun, yeni atanan hekimlere görevlerinde başarılar dileyerek, bu atamaların kentteki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine önemli katkı sunacağını ifade etti.

Yapılan atamalarla birlikte Van’daki sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Hem Sağlıklı Hem Yöresel: Üniversiteli Gençlerden Lezzet Sunumu
Hem Sağlıklı Hem Yöresel: Üniversiteli Gençlerden Lezzet Sunumu

Gündem

Hem Sağlıklı Hem Yöresel: Üniversiteli Gençlerden Lezzet Sunumu

Köpeklerde sinsi ilerleyen sağlık sorunu: Yaşlı dostunuzun davranışlarına dikkat!
Köpeklerde sinsi ilerleyen sağlık sorunu: Yaşlı dostunuzun davranışlarına dikkat!

Yerel

Köpeklerde sinsi ilerleyen sağlık sorunu: Yaşlı dostunuzun davranışlarına dikkat!

Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralı
Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralı

Yerel

Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23