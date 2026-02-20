  • İSTANBUL
Başkan Turgay Şahin Halk Günü'nde vatandaşla buluştu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başkan Turgay Şahin Halk Günü'nde vatandaşla buluştu

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, Halk Günü buluşmaları kapsamında vatandaşlarla İl Başkanlığı’nda bir araya geldi.

#1
Foto - Başkan Turgay Şahin Halk Günü'nde vatandaşla buluştu

Yoğun katılımın olduğu programda 7’den 70’e her kesimden vatandaşla tek tek görüşen Başkan Şahin, Ramazan ayını tebrik ederek talep ve önerileri dinledi.

#2
Foto - Başkan Turgay Şahin Halk Günü'nde vatandaşla buluştu

Vatandaş odaklı çalışmalarıyla hem sahada hem de makamda gönüllere dokunan Başkan Şahin’e görüşmeler sırasında il başkan yardımcıları ve il yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

#3
Foto - Başkan Turgay Şahin Halk Günü'nde vatandaşla buluştu

Yapılan görüşmelerde vatandaşların istek, talep ve sorunları tek tek not alındı.

#4
Foto - Başkan Turgay Şahin Halk Günü'nde vatandaşla buluştu

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Av. Turgay Şahin, “AK Parti teşkilatları olarak milletimizle aramızdaki gönül bağını her zaman güçlü tutmaya büyük önem veriyoruz. Halk Günü buluşmalarımızda hemşehrilerimizle yüz yüze görüşerek onların talep ve beklentilerini birinci ağızdan dinliyoruz.

#5
Foto - Başkan Turgay Şahin Halk Günü'nde vatandaşla buluştu

Ramazan ayının manevi ikliminde bir araya geldiğimiz tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İletilen her konunun takipçisi olacak, çözüm odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletimizle birlikte, daha güçlü bir Afyonkarahisar için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek ifadelerine yer verdi.

