Başkan Turgay Şahin Halk Günü'nde vatandaşla buluştu
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, Halk Günü buluşmaları kapsamında vatandaşlarla İl Başkanlığı’nda bir araya geldi.
Yoğun katılımın olduğu programda 7’den 70’e her kesimden vatandaşla tek tek görüşen Başkan Şahin, Ramazan ayını tebrik ederek talep ve önerileri dinledi.
Vatandaş odaklı çalışmalarıyla hem sahada hem de makamda gönüllere dokunan Başkan Şahin’e görüşmeler sırasında il başkan yardımcıları ve il yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.
Yapılan görüşmelerde vatandaşların istek, talep ve sorunları tek tek not alındı.
Programın ardından değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Av. Turgay Şahin, “AK Parti teşkilatları olarak milletimizle aramızdaki gönül bağını her zaman güçlü tutmaya büyük önem veriyoruz. Halk Günü buluşmalarımızda hemşehrilerimizle yüz yüze görüşerek onların talep ve beklentilerini birinci ağızdan dinliyoruz.
Ramazan ayının manevi ikliminde bir araya geldiğimiz tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İletilen her konunun takipçisi olacak, çözüm odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletimizle birlikte, daha güçlü bir Afyonkarahisar için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek ifadelerine yer verdi.
