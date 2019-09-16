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Vanlı öğrenciler TEKNOFEST’e hazır

Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, Fetih 1453 kategorisinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) final mücadelesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:32
Vanlı öğrenciler TEKNOFEST’e hazır

Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, Fetih 1453 kategorisinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) final mücadelesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.


Van Mehmet Erdemoğlu MTAL öğrencileri, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST çerçevesinde “Teknofest Fetih 1453” yarışmasında finale kaldı. Vanlı öğrenciler, Teknofest Fetih 1453 kategorisindeki tüm hazırlıklarını tamamladı. Öğrenciler, salı günü kapılarını açacak festival için yarın İstanbul’a gidiyor. Otonom sistemler ve savunma sanayinde eksikliği hissedilen mühendis açığını kapatacak bilgili, bilinçli ve istekli bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla tasarlanan proje için tüm hazırlıklar tamamlandı.


İHA muhabirine konuşan Proje Danışmanı Elektrik Öğretmeni Ramazan Akın, TEKNOFEST kılavuzunun açıklanmasının ardından öğrencileriyle birlikte harekete geçtiklerini belirtti. Öğrencileriyle birlikte 2017 yılından bu yana ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldıklarını ifade eden Akın, “Kılavuzda ‘Teknofest Fetih 1453’ kategorisi dikkatimizi çekti. Bu kategori ile görüntü işleme, makine öğrenme ve derin öğrenme üzerinde çalışabileceklerini bu kategoride çalışmamız gerektiğini ve neler yapılması gerektiği konusunda araştırmalarını istedim. Bunun için mekanik tasarımla uğraşacak, 3 boyutlu modelleme yapacak ve kodlama, yazılım yapacak bir öğrenci grubu ayrıca finansman işleriyle uğraşacak bir öğrenci grubu oluşturduk. Oluşturduktan sonra TEKNOFEST’e raporumuzu sunduk. Raporumuz 105 çalışma içinde 36’ncı oldu ve akademisyenler tarafından 76 puan aldı. Tasarım modelimiz de çok beğenildi. Tasarımın üretilmesinin ardından çekilen videoları kendilerine gönderdik ve finalist olarak İstanbul’a gitmeyi hak kazandık” dedi.



“Tasarımımız geleceğe yönelik bir proje”


Öğrencileriyle birlikte İstanbul’da final mücadelesi vereceklerine dikkat çeken Akın, yaz boyunca haftada 2 kez çalışma yaptıklarını ve yarışmaya çok iyi hazırlandıklarını kaydetti. Akın, bu yarışmayı düzenleyen tüm paydaşlara teşekkür ederek Van’a başarıyla döneceklerini sözlerine ekledi.


Görüntü işleme üzerine çalışan ve aynı zamanda takım lideri olan 11. sınıf öğrencisi Yusuf Maral ise Van adına böyle bir çalışmayla TEKNOFEST’e katılmaktan dolayı gururlu olduklarını belirterek, “Genellikle bu bölgede bu festivale katılan olmuyor. Tasarımımız geleceğe yönelik bir projedir. Kameradan aldığı görüntüleri işleyen otonom bir gemi yaptık. Görevi ise yeşil gemileri toplamak, ardından bu gemileri mavi direklere bırakmaktır. Otonom gemimiz, son olarak kırmızı surlara atış yaparak görevini tamamlıyor. Şu an tüm hazırlıklarımızı yaptık ve yarışmaya gideceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:32
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