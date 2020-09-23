  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Vanlı öğrenciler güneş enerjisi ve refleks güçlendirme projeleriyle TEKNOFEST'e katılacak
Aktüel

Vanlı öğrenciler güneş enerjisi ve refleks güçlendirme projeleriyle TEKNOFEST'e katılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:55:10 -
Vanlı öğrenciler güneş enerjisi ve refleks güçlendirme projeleriyle TEKNOFEST'e katılacak

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde 4 öğrenci, öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları güneş enerjisinin kablosuz aktarımı ve refleks güçlendirme projeleriyle Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST'e katılmaya hak kazandı.

Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, güneşten elde edilen enerjiyi kablosuz sistem aracılığıyla sokak lambaları ve farklı kullanım alanlarına iletilmesini ve çocukların reflekslerini güçlendirilmesini sağlayan uygulamalar geliştirdi.

Bu sayede hem yenilenebilir enerji imkanlarının etkin kullanılmasını hem de ani hareketlerde kolay sakatlanmaları önlemeyi hedefleyen öğrenciler, elemeleri geçerek 24-27 Eylül tarihlerinde yapılacak TEKNOFEST'e katılma hakkını elde etti.

- "Güneş enerjisi kablosuz sistemle aktarılacak"

Okul Müdürü Veysel Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin TEKNOFEST'e katılmaya hak kazanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öğrencilerin güneş enerjisinden faydalanarak kablosuz enerji iletimi ve refleks güçlendirme projelerini, öğretmenlerinin nezaretinde geliştirdiklerini anlatan Sağlam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde sosyal mesafeyi koruyarak atölye ve laboratuvarlarda fuara hazırlandıklarını aktardı.

Elektrik öğretmeni Burak Boğazkesenli ise Gaziantep'teki fuara güneş enerjisinden elde edilen elektrik enerjisinin kablosuz aktarılmasını sağlayan projeyle katılacaklarını belirterek şu bilgileri verdi:

"Projemizde güneş panelinden aldığımız elektrik enerjisini kablosuz olarak etrafa yayıyoruz. Kullandığımız direkler sayesinde şu anda kullanılan sokak direklerine benzer bir yapıyla elektriği uzak mesafelere aktarabiliyoruz. Aynı zamanda yakın alanda elektronik cihazların elektrik ihtiyacını da kablosuz olarak sağlayabiliyoruz. Projemiz hem elektrik üretim hatlarının düzenlenmesinde kablo tasarrufunda hem de ev ortamında elektronik cihazların beslenmesinde kullanılabilir."

Bilişim Teorileri Öğretmeni Cemil Tunç, refleks güçlendirme projesiyle amaçlarının, beden eğitimi derslerinde kullanılmak üzere materyal geliştirmek olduğunu söyledi.

Materyal sayesinde öğrencilerin reflekslerini geliştirebileceklerini aktaran Tunç, elemeyi geçerek TEKNOFEST'e katılmaya hak kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Öğrenciler de projelerinin elemelerden başarıyla geçerek TEKNOFEST'e davet edilmesinin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lozan anlaşması ihlal edildi! Türkiye Ege’de NAVTEX ilan etti
Gündem

Lozan anlaşması ihlal edildi! Türkiye Ege’de NAVTEX ilan etti

Türkiye, Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği gerekçesi ile Ege’de yeni NAVTEX ilan etti. 24 Eylül saat 11.00’e kadar ge..
22 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

22 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 639 oldu. 1692 kişiye daha korona..
Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Gündem

Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama

Edirne’de 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım aracı kısıtlaması getirildi.
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı