Vanlı berber ve kuaförlerden Giresun'daki afetzede meslektaşlarına yardım

GİRESUN (AA) - Van Berberler ve Kuaförler Odası, Giresun'un Dereli ilçesindeki selden etkilenen 7 berberin iş yerlerini yeniden düzenleyecek.

Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç ve beraberindeki heyet, 22 Ağustos'ta yaşanan selden etkilenen Dereli ilçesini ziyaret etti.

Koç ve beraberindekiler, burada Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Giresun Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ayhan Konar ve esnafla bir araya geldi.

Koç, burada yaptığı açıklamada, Van halkının geçmiş olsun dileklerini getirdiklerini belirterek, her iki il arasında köprü oluşturmak istediklerini söyledi.

İlçede sel felaketinden zarar gören 7 berber esnafı bulunduğunu ifade eden Koç, "Ne yapabiliriz, diye düşündük. 7 berber esnafımızın dükkanlarını yeniden düzenleme kararı aldık. İhtiyaç duyulan tüm malzemeyi bizler tedarik edeceğiz." dedi.

Giresun Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ayhan Konar ise Koç ve beraberindekilere teşekkür etti.



