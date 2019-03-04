0553 313 94 23

Van’ın yeni marangozlar sitesinin dev projesi onaylandı

Van Marangozlar Mobilyacılar ve Keresteciler Odası Başkanı Mazhar Sarıkaya, 5 yıllık uğraş sonucunda Yeni Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi projesinin onaylandığını söyledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:45
Van’ın yeni marangozlar sitesinin dev projesi onaylandı

Van Marangozlar Mobilyacılar ve Keresteciler Odası Başkanı Mazhar Sarıkaya, 5 yıllık uğraş sonucunda Yeni Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi projesinin onaylandığını söyledi.


Tapu devir bedeli olan 3 bin TL’nin üyeler tarafından acilen kooperatifin hesabına yatırılması çağrısında bulunan Mazhar Sarıkaya, projenin son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da onaylandığını ve tapu devrinden sonra ihale sürecinin başlayacağını hatırlattı. Yeni sitenin Erciş yolundaki Mermit köyü karşısındaki eski özel idare asfalt şantiyesi ve yeni büyükşehir asfalt şantiyesi olarak bilinen 300 dönümlük araziye yapılacağını ifade eden Sarıkaya, “Yeni marangozlar sitesinde 400 iş yeri yapılacak. İş yerleri asma katı hariç 200 metrekare kapalı, 100 metrekare açık alan olmak üzere toplam 300 metrekare olarak inşa edilecek. Sitede meslek lisesi, PTT, bankanın yanı sıra ibadet, sağlıklı yaşam ve spor ile dinlenme alanları bulunacak. Uygun görülmesi halinde çatılara kurulacak panellerle güneşten elektrik üretilecek. Yeni sitede 2 bin 500 yeni istihdam ile kente önemli bir katma değer sağlamayı hedefliyoruz” dedi.


Marangozlar sitesi için emeği geçen herkese teşekkür eden Sarıkaya, “Öncelikle projemizi onaylayan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, ilgili tüm bakanlarımıza, eski valimiz Murat Zorluoğlu’na, mevcut valimiz Mehmet Emin Bilmez’e, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal’a, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’na, AK Parti Van eski Milletvekili Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk’e, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi’ye, VAN ESOB Başkanımız İsa Berge’ye, VAN TSO, VAN TB, VAN OSB, Van Büyükşehir Belediyesine, ilgili kurum amirlerimize, STK ve meslek odaları başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amed Sportif Faaliyetler futbolcusuna adli kontrol kararı
    1. Amed Sportif Faaliyetler futbolcusuna..
    2. Edirne’de minibüs duraklarında ‘Al..
    3. Başkan Akkaya, Plant Ödülü’nü aldı
    4. Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Yerel..
    5. Milletten Yılmaz’a sevgi seli
    6. Sözen: "Yerel seçimler bir beka..
    7. Van’ın yeni marangozlar sitesinin dev..
    8. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz..
    9. Kayseri OSB’nin yeni yönetimi ziyaret..
    10. Murat Aydın, “Tek Yürek” dizisi..
    11. Başkan adayı Murat Kaya’nın seçim..
    12. 10 metrekarelik atölyesinde 300 yıllık..
    13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..
    14. Rusya, Avrupa’ya S-400 yerleştirdi
    15. Koyun otlatmak için kiraladığı arazi..
    16. "YEP ile başlayan ekonomik dengelenme..
    17. Tekkeköy’de gelenek yine bozulmadı
    18. Cumhur İttifakı adayı Çerçi, 4..
    19. Falezler üzerindeki yapılanma riski
    20. Çandır Şubat ayı enflasyon rakamlarını..
    21. Güney Afrika Büyükelçisi Malefane’den..
    22. Ricardo Quaresma isyan etti: Saçma..
    23. Bozbey, Mesken halkıyla buluştu
    24. Aç kalan dağ keçisi şantiyeye girdi
    25. Akçadağ dünyaya örnek olacak
    26. Finansal kesim dışı firmaların net..
    27. Gürpınar’da AK Parti rüzgarı
    28. Başkan adayından sinema tiyatro ve..
    29. Erbek ailesinin şehitlik talebi
    30. İl Genel Meclisi’nin mart ayı..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk