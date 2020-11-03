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Aktüel Van'ın Özalp ilçesinde pasajda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

Van'ın Özalp ilçesinde pasajda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:10:13 -
Van'ın Özalp ilçesinde pasajda çıkan yangın kontrol altına alındı

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde pasajda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İlçe merkezinde "Rus Pazarı" olarak adlandırılan pasajdaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın Van Büyükşehir Belediyesi ile 6 ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ekipler, pasajda yangın sonrası soğutma çalışmalarına başladı.

Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman ile Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, yangının yaşandığı pasajda incelemelerde bulunarak esnafa "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Abdulillah Arvas, AA muhabirine, yangınla ilgili saat 06.30 sıralarında ihbar aldıklarını ve ekiplerin hemen olay bölgesine yönlendirildiğini söyledi.

Büyükşehir ve 6 ilçeden itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini belirten Arvas, "Yangını şu an kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar sonrasında yangının nedenini belirleyip, hasar tespiti yapacağız." dedi.

Pasaj esnafından Adem Taşkır, iş yerlerinin kullanılamaz hale geldiğini dile getirdi.

İş yerlerinin yandığını ifade eden Taşkır, "Yangın sabah saat 6 sıralarında başladı. Geldik ancak içeri giremedik." diye konuştu.

Esnaf Zeynal Dinler de pasajda çok sayıda dükkanın olduğunu kaydetti.

Dinler, "Dükkanlarımız yandı. Yaklaşık 10 milyon liralık mal vardı pasajda. Hepimiz mağdur olduk. Yangının neden kaynaklandığı konusunda bilgi sahibi değiliz." ifadelerini kullandı.




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