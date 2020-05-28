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Sağlık

Van’ın iki mahalle karantinaya alındı

Van’ın Başkale ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında iki mahalle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 20:12:20 -
Van’ın iki mahalle karantinaya alındı

Van’ın Başkale ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında iki mahalle karantinaya alındı.



Başkale ilçesinde Gedikbaşı Mahallesi ve Ekecek Mahallesi’ne il dışından gelen iki kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı. Kararda, “İlçemize Bağlı Gedikbaşı ve Ekecek Mahallerinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince 27.05.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek mahallelere giriş ve çıkışlar kapatılmıştır.” denildi.

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