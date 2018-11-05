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Van'ın Erciş ilçesinde 5'inci katta intihara kalkıştı, kaymakam ikna etti

İnşaatın 5'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan evli ve 1 çocuk babası Fırat G.'yi (24) Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ikna ederek inşaattan indirdi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:54
Van'ın Erciş ilçesinde 5'inci katta intihara kalkıştı, kaymakam ikna etti

Olay, Erciş ilçe merkezinde bulunan Van Yolu Caddesi'ndeki bir inşaatta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Zonguldak nüfusuna kayıtlı ve işsiz olduğunu öne süren Fırat G., elektrik ve su parasını ödeyemediği için yapımı süren inşaatın 5'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine de olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tüm çabalara rağmen kararından vazgeçmeyen Fırat G., Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu'nun inşaata gelmesini istedi.

Bunun üzerine Kaymakam Mehmetbeyoğlu olay erine gelerek Fırat G.'nin intihar girişiminde bulunduğu kata çıktı. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, burada yaklaşık 5 dakika konuşarak Fırat G'yi ikna etti.

Fırat G. ile kaymakamlığa geçen Mehmetbeyoğlu, sıkıntıların dinleneceğini ve gerekli desteğin verileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:54
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  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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