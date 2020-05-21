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Van'ın Edremit Belediyesinden sınava hazırlanan üniversite adaylarına tablet desteği

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:01:13 -
Van'ın Edremit Belediyesinden sınava hazırlanan üniversite adaylarına tablet desteği

VAN (AA) - Van'ın Edremit Belediyesi, ilçede üniversite sınavlarına hazırlanan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki liselerde okuyan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kaynak kitaplara ulaşma konusunda sıkıntı yaşayan 2 bin 100 öğrenciye 16 bin 500 adet kaynak kitap dağıtıldı.

Sınavlara hazırlanan gençlere desteklerini sürdüren belediye, tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etti. Tablet sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Öğrencileri evlerinde ziyaret eden Belediye Başkanı İsmail Say, sosyal medya aracılığıyla öğrencilerden gelen talep doğrultusunda kampanya başlattıklarını söyledi.

Başarılı olan fakat maddi imkanı olmayan lise son sınıf öğrencilerine destek olmak istediklerini anlatan Say, "Böylesi bir kampanya için çağrımıza uyarak bizlere tablet gönderen bütün hayırsever ve iş adamlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımız da, öncesinden vermiş olduğumuz kaynaklar ve bu hafta dağıttığımız tabletler aracılığıyla başarılı sonuçlar alırlar. Şimdiden tüm öğrencilerimize sınavlarda başarı diliyorum." ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin ve öğrenciler de eğitim camiasının yanında yer alan ve destek veren Say'a teşekkür etti.

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