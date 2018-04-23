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Van'ın Başkale ilçesinde hasta kurtarma operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ulaşımın  sağlanamadığı mahallede mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye  kaldırıldı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:38
Van'ın Başkale ilçesinde hasta kurtarma operasyonu

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Kesendere  Mahallesi'nde rahatsızlanan 18 yaşındaki Belgin Uçer'in yakınları, sağlık  ekiplerinden yardım istedi.

Yolun kapalı olması nedeniyle mahalleye ulaşamayan sağlık ekiplerine,  bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri yardım etti.

Beş saat süren çalışmayla yolu açan karla mücadele ekipleri, sağlık  ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

İlk müdahalesi yapılan Uçer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"GÖZLERİM YAŞARDI"

Hastanın babası Barani Uçer, yoğun kar ve tipi nedeniyle yollarının  aniden kapandığını belirterek, "Bunun üzerine durumu 112'ye illettik. Hava  koşulları nedeniyle ekiplerin geleceğinden pek ümitli değildim. Ekipleri  mahallede görünce gözlerimden yaşlar aktı. Allah devletimize, milletimize zeval  vermesin. Tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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