Van'dan uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

Van'da uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Van'dan Ankara'ya gitmek üzere 8 Ağustos'ta Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu F.M., x-ray cihazından geçtiği sırada görevliler tarafından şüphe üzerine durduruldu.

Aramada şüphelinin eşofman astarına ve ayakkabı tabanına gizlenmiş 6 şeffaf poşet içerisinde 413,86 gram metamfetamin ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.