Van’dan bir çığ haberi daha
Van’ın Çatak ilçesinde yağmur ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle bir çığ haberi daha geldi.
Bugün sabah saatlerinde ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Korulu Mahallesi yoluna çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu 1 mahalle ve 6 sokağın ilçeyle bağlantısı olan kara yolu ulaşıma kapandı.
Vatandaşların yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son bir haftada düşen çığları temizlemek için yoğun mesai harcıyor.
Çatak-Korulu Mahalle yolunda düşen çığ bölgesinde biriken kar yığınını temizlemeye çalışan ekipler, yolları kısa sürede açmayı hedefliyor.