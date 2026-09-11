Van'daki düğün sonrası eşi tutuklanan Çağla Öz Tançalan aranıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan hakkında gözaltı kararı verildi; MASAK raporunda adı geçen annesi N.O.'nun İstanbul'da gözaltına alındığı kaydedildi.
Sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, Van'daki düğününe ilişkin görüntülerin ardından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen eşi, sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan'ın ise arandığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında MASAK raporlarında adı geçen kayınvalidesi N.O.'nun İstanbul'da, M.S.T.'nin ise Muradiye ilçesinde gözaltına alındığı kaydedildi.
Çağla Öz ile Mehmet Fatih Tançalan'ın pazar günü Van'da yapılan düğününe ilişkin görüntüler sanal medyada geniş yer buldu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak Tançalan hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tançalan, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor.