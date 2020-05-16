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Van`da yün yastık içerisinde 3 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van merkez İpekyolu ilçesinde narkotik köpeği Zeyna`nın da katıldığı aramada yün yastık içerisinde 3 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 21:53:51 -
Van`da yün yastık içerisinde 3 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van merkez İpekyolu ilçesinde narkotik köpeği Zeyna`nın da katıldığı aramada yün yastık içerisinde 3 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi’nde bir ikamette arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte yapılan detaylı aramada; yastık ve yorganların olduğu yüklük tabir edilen yerde 1 adet yün yastık içerisine zulalanmış vaziyette 4 paket halinde toplam 3 kilo 875 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan ikamet sahibi Y.K., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı" denildi.

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