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Ekonomi Van’da yatırımlar hız kesmeden devam ediyor
Ekonomi

Van’da yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Van ili Pilot İcra Uygulaması konsept çalışması için inşaat malzemeleri alımı amacıyla ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 14:39:00 -
Van’da yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale kapsamında 16 kalem inşaat malzemesi satın alınacak. İhale 13.02.2023 günü saat 10:00’da Van Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacak.

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