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Van'da yatırımla 380 kişiye iş

Vodafone, ülke genelindeki 11. çağrı merkezini Van’da hizmete açtı. Yaklaşık 10 milyon TL yatırımla açılan Vodafone Van Çağrı Merkezi, bölge ve Türkiye geneline hizmet verecek. Yeni yatırımla, yüzde 64’ü kadınlardan oluşan yaklaşık 380 genç iş imkânına kavuştu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:24
Van'da yatırımla 380 kişiye iş

Vodafone, Türkiye çapında 11’inci çağrı merkezini Doğu Anadolu’nun en büyük şehri Van’da hizmete açtı. Vodafone Van Çağrı Merkezi’nin açılışı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Van Büyükşehir Belediye Başkanı ve Valisi Murat Zorluoğlu, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun ve CMC Türkiye Genel Müdürü Aytaç Aydın’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“BİRKAÇ İL ÜZERİNDEN KALKINMA OLMAZ”

Açılışı gerçekleştiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Türkiye’nin kalkınması tüm illerimizin kalkınmasıyla olur” dedi. Bakanı Nihat Zeybekci, şunları söyledi: “Bugün bu yatırımın Van’da gerçekleşmiş olmasından büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bugün açılışını yaptığımız ve yaklaşık 10 milyon TL’lik bir yatırımla kurulan bu tesis 380 kişiye iş imkânı sağlamaktadır. Özellikle hizmet sektörü, kadınlarımızın ekonomiye kazandırılması için bir fırsattır. Sadece İstanbul, Ankara ve birkaç bilindik sanayi şehrimiz üzerinden bir gelişme sağlıklı değil; sürdürülebilir değildir. Sadece birkaç il üzerinden kalkınma olmaz. Van geliştikçe, Doğu geliştikçe, Anadolu’nun birbirinden güzel illeri geliştikçe, Türkiye gelişecektir. Türkiye’nin tam anlamıyla kalkınması ancak Van’ın, Ağrı’nın, Hakkari’nin, Muş’un; tüm illerimizin kalkınmasıyla olur.”

TÜRKİYE’YE 20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye’nin dört bir yanında 20 milyar TL’yi aşkın yatırım yaptıklarını belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şöyle konuştu: “Bugün de Van’da 10 milyon TL yatırımla 11’inci çağrı merkezimizi açıyoruz. Bu merkezle birlikte çağrı merkezleri toplam yatırımımız 900 milyon TL oldu. 380 Vanlı gencimizi istihdam edeceğiz. Türkiye geneline yayılan merkezlerimizde yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Vanlı gençlere inanıyor ve güveniyoruz. Genç istihdamına önem veriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz.” CMC Türkiye Genel Müdürü Aytaç Aydın ise Anadolu’da, özellikle Doğu’da yaptıkları yatırımlarla ekonomik ve kültürel değişime katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 12:24
  1. Van
  2. Muş
  3. İstanbul
  4. Hakkari
  5. Aydın
  6. Ankara
  7. Ağrı
  8. van
  9. Vodafone

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