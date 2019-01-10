Van’da yarın okullar tatil mi? Van 11 Ocak Cuma kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Van’da var. Van’da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Van’da okullar yarın da tatil mi? Van’da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Van’da 11 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

10 Ocak 2019 Perşembe 15:59
Van’da yarın okullar tatil mi? Van 11 Ocak Cuma kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Van’da var. Van’da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Van’da okullar yarın da tatil mi? Van’da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Van’da 11 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

 

van hava durumu

 

Van’da yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi?

Van’da yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Van Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

 Van 10 ocak 2019 kar tatili olmuştu

Van Valiliği bugün (10 Ocak Perşembe günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Van’da yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Van Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

 

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