Van'da yarın okullar tatil mi? Van 10 Ocak Perşembe kar tatili son dakika

ar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Van da var. Bingöl'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Van'da okullar yarın da tatil mi? Van'da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Van'da 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Van'da 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Çatak'ta eğitime kar engeli

Van'ın Çatak ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için okullar tatil edildi.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in yaptığı açıklamada, “İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Ocak 2019 Perşembe günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir” dedi.