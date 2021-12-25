Van'da yaklaşık 900 kadın KADES'le kurtuldu

Van'da polis ekipleri, kadına yönelik şiddet ihbarına hızlı müdahaleyi sağlayan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile kadınların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Uygulamanın başladığı günden bu yana Van'da 8 bin 255 kadın bu uygulamayı cep telefonlarına indirirken bugüne kadar 1863 kadın ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Ensar Alıklı, "Van'da yaklaşık 900 kadını KADES uygulaması sayesinde kurtardığımızı, koruduğumuzu ve koruma altına aldığımızı söyleyebilirim" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 2018 yılında KADES uygulaması hayata geçirildi. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden hızlı bir şekilde Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyor. Hayata geçirildiği günden bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 997 bin 642 kişi bu uygulamayı indirirken yaklaşık 268 bin kadın ihbarda bulundu. Konuyla ilgi bilgi veren Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Ensar Alıklı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadına yönelik şiddetin toplumun kanayan bir yarası olduğunu söyledi.

Kades nedir?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.