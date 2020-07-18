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Aktüel

Van'da üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 13:10:15 -
Van'da üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

VAN (AA) - Van'da üst aramalarında 1 kilo 54 gram esrar ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Cevdetpaşa Mahallesi'nde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri H.K. ve Ö.D'nin üzerini aradı.

Aramada bir paket halinde 1 kilo 54 gram esrar, 2 telefon ve 1000 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.





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