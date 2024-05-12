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Gündem Van'da tutuklu bir terörist kendini astı!
Gündem

Van'da tutuklu bir terörist kendini astı!

Yeniakit Publisher
2024-05-12 23:46:00 -
Van'da tutuklu bir terörist kendini astı!

Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Reber Soydan adlı terörist hücresinde kendini astı.

20 yaşındaki PKK'lı terörist Reber Soydan intihar etti.

Sabah saatlerinde hücresinde asılı halde bulunan Soydan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Hastanesi'ne kaldırıldı.

Reber Soydan’ın 2 yıl önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tutuklandığı öğrenildi.

Soydan’ın yargılandığı davada "ülkenin birliği ve bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bu suçla bağlantılı eylemlerden kaynaklı da 53 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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