Van'da trafik kazası! İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı
Van’da bir kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, kamyonette sıkışıp yaralanan Osman Erseçkin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Van’ın merkez Tuşba ilçesi, Van - Erciş kara yolunun 22’inci kilometresinde tehlikeli bir trafik kazası meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 NZ 041 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen traktöre arkadan çarptı.
Kazada, kamyonette bulunan Osman Erseçkin isimli şahıs yaralandı. Araca sıkıştığı belirlenen şahıs için, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Tuşba İlçe Grup Amirliği ekipleri gönderildi. Yaklaşık yarım saatlik uğraşın sonunda Erseçkin sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.