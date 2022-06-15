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Aktüel Van'da "torbacı" operasyonu! Gözaltılar var
Aktüel

Van'da "torbacı" operasyonu! Gözaltılar var

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 20:02:00 -
Van'da "torbacı" operasyonu! Gözaltılar var

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 9-15 Haziran'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 13,17 gram eroin, 5,56 gram sentetik uyuşturucu, 16,15 gram esrar ve 6 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 11'i hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

 

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