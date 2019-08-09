0553 313 94 23

Van’da “Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri” projesi

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hayata geçirilen “Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri” projesi kapsamında gönüllü ekip ilk toplantısını gerçekleştirdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:22
Van’da “Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri” projesi

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hayata geçirilen “Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri” projesi kapsamında gönüllü ekip ilk toplantısını gerçekleştirdi.


Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantı çerçevesinde; gönüllülük faaliyetleri düzenlemek, farkındalık oluşturmak ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak konuları masaya yatırıldı. Farklı meslek gruplarından temsilciler ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gönüllü grup, yapılacak faaliyetler üzerinde yol haritası belirleyerek temel değerler eğitimi konularında da bilgilendirildi. Toplantı kapsamında aile, yoksulluk, koruyucu aile, çocuk işçiliğiyle mücadele, engelli, hizmetlere erişim, kaliteli yaşlanma, kuşaklar arası uyum, kadınlar için mesleki eğitim gibi alanlarda faaliyetler planlandı.


Toplantıda konuşan İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri projesiyle toplumsal faydayı, kaliteli yaşam alanlarını arttırmayı, farkındalık ve sosyal işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Eldemir, yakın zamanda ilk faaliyetlerini hayata geçireceklerini, böylece Van’daki sosyal hareketlilik ağına yeni ve uzun bir soluk daha kazandırmış olacaklarını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paycell’den kullanıcılarına 50 bin TL'lik "bayram harçlığı"
    1. Paycell’den kullanıcılarına 50 bin..
    2. Avrupa borsaları
    3. Manisa'da korkunç kaza! Bariyere ok..
    4. Demir ve demir dışı metaller ihracatı..
    5. Bakan Kurum, Denizli'de incelemelerde..
    6. Hayvan yetiştiricilerine sahte para ve..
    7. Bangladeş'te 500 bin Arakanlı Müslüman..
    8. Kıbrıs'ta önemli görüşme! Bir araya..
    9. Bayramda deri sektörüne 200 milyon..
    10. Diyarbakır'da kaçak elektrik..
    11. İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30..
    12. Almanya'nın ihracatı haziranda azaldı
    13. Arsenal, David Luiz'i transfer etti
    14. Sürücülere bayram tatili uyarısı
    15. Gaziantep'te uyuşturucu ticareti..
    16. Akaryakıtta çifte indirim
    17. Suudi Arabistan Husilere ait İHA’yı..
    18. Öğrenciler in tercihi yine Iğdır..
    19. Bayram yaklaşınca kurban pazarı..
    20. Başkan Dündar çarşı esnafı ile..
    21. Malezya’da kayıp İrlandalı kızın ayak..
    22. Teknosa'dan "bayram kampanyası"
    23. İzmirliler bayramda toplu ulaşımdan..
    24. Evde çıkan yangında 4 ton buğday küle..
    25. Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı
    26. İptal edilen Çeşme-Atina feribot..
    27. Vali Recep Soytürk’ün Kurban Bayramı..
    28. Ödemeler dengesi (2)
    29. Mamak’ta mezarlıklar bayrama..
    30. Temmuz ayında Türk hava sahasında 1..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama