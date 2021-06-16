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Gündem Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Gündem

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 10:31:00 -
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi, sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir miktar fişek, 16 kilogram toz esrar ve 840 gram afyon sakızı ele geçirildi.

 

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