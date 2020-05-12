  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Van’da terör operasyonu: 5 gözaltı

Van’ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:57:46 -
Van’da terör operasyonu: 5 gözaltı

Van’ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda ‘terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek’ suçundan 12 Mayıs 2020 tarihinde Başkale ilçesinde operasyon icra edilmiş olup, 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda 2 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı