Beşiktaş'a talih kuşu kondu: Mustafa Hekimoğlu'na Avrupa'dan çılgın teklif!
Beşiktaş forması giyen Mustafa Hekimoğlu'na Avrupa'dan ilgi var. 19 yaşındaki futbolcuya Real Sociedad'ın teklif yaptığı iddia edildi.
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Beşiktaş forması giyen Mustafa Hekimoğlu'na Avrupa'dan ilgi var. 19 yaşındaki futbolcuya Real Sociedad'ın teklif yaptığı iddia edildi.
Beşiktaş altyapısından yetişen Mustafa Hekimoğlu, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Genç futbolcunun yeni rotası İspanya olabilir.
Ajansspor'un haberine göre, Mustafa Hekimoğlu'na Real Sociedad'ın ilgisi var. İspanyol ekibinin genç golcüye menajeri aracılığıyla teklifini ilettiği belirtildi.
2023'te A takıma çıktıktan sonra Mustafa Hekimoğlu 62 maçta Beşiktaş formasını giydi ve 4 gollük skor katkısı verdi.
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