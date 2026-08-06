Katil İsrail UCM korkusuyla delilleri siliyor! Soykırım mahalinde büyük temizlik

TAHSİN HAN

İnsan hakları örgütleri, İsrail’in Gazze Şeridi’nde işlediği insanlık ve savaş suçlarının hukuki delillerini ortadan kaldırmak amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon yürüttüğünü duyurdu. Londra merkezli Newarab sitesinin haberine göre; Cenevre merkezli Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayınlanan raporda, İsrail güçlerinin bölgedeki milyonlarca ton enkazı sistemli bir şekilde temizleyerek soykırım suçunun izlerini karartmaya çalıştığı vurgulandı. Sahadaki bu adımların temel amacının, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başta olmak üzere uluslararası adalet organları önünde olası bir mahkûmiyetin, ceza kararının veya yaptırımın önüne geçmek olduğu kaydedildi.

Gazze’den 10 milyon ton enkaz çıkardılar

Euro-Med raporuna göre, İsrail ordusu ile anlaşmalı sivil yükleniciler Gazze’nin işgal altındaki üçte ikilik bölümünden en az 10 milyon ton enkazı çıkardı. Tespit edilen verilere göre her gün yaklaşık 100 kamyon, enkaz taşıyarak Gazze’den ayrılıyor ve malzemeleri İsrail ile işgal altındaki Batı Yaka’da gizli noktalara döküyor. Yıkılan binaları kaldırmak, araziyi buldozerlerle düzlemek ve bölgedeki fiziksel kanıtları yok etmek amacıyla 400’e yakın ağır iş makinesi aralıksız çalışıyor.

SOYKIRIMI SİLME ÇABASI

Euro-Med, enkazın bu hızla ve sistematik biçimde ortadan kaldırılmasının, İsrail’in Gazze’de işlediği ağır suçların, özellikle de yargısız infazlar ve sivil katliamlarına ilişkin somut delillerin gizlenmesine hizmet ettiğini açıkladı. Kuruluş, olay yerlerinin bağımsız ve kapsamlı bir ceza soruşturmasına tabi tutulmadan önce korunması gerektiğini vurgulayarak, alanın fiziksel yapısını değiştiren bu müdahalelerin uluslararası yargı sürecini tıkama amacı taşıdığını ifade etti. Raporda, söz konusu operasyonun UCM soruşturmasında yer alan kritik kanıtları geri döndürülemez biçimde yok etme riski taşıdığına dikkat çekildi.

YÜZDE 80’İNİ YOK ETTİ

Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ndeki yapıların yüzde 80’inden fazlasını yıkarak geride 68 milyon tondan fazla enkaz bırakan İsrail’in enkaz kaldırma hamlesi soykırım delillerini ortadan kaldırma olarak yorumlandı.

BM’ye göre; Gazze’nin yeniden inşa maliyeti 71 milyar dolardan fazla olacak ve sadece enkazın temizlenmesi için 1,7 milyar dolar para gerekiyordu.