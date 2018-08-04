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Van'da terör operasyonu: 26 kişi tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 41 kişiden 26'sı tutuklandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:04
Van'da terör operasyonu: 26 kişi tutuklandı

Van'ın İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım, yataklık" suçlarından tutuklandı.

Zanlılardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6'sı ise savcılıkça salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ise Erciş Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Uzman Jandarma 3. Kademeli Çavuş Serkan Angay" operasyonu düzenlendi.

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı" değerlendirilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:04
  1. Van
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Erciş

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