Van’da terör baskını! Hepsi imha edildi Van’ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenledi. İlçenin Topsakal Mahallesi kırsalında düzenlenen "Şehit Güvenlik Korucusu Cemil Çoban ve Şehit Güvenlik Korucusu Muzaffer Kazgan" operasyonunda teröristlerin kullandığı sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramada yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınak ve malzemeler imha edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.