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Van’da terör baskını! Hepsi imha edildi

Van’ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

26 Eylül 2019 Perşembe 08:53
Van’da terör baskını! Hepsi imha edildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenledi.

İlçenin Topsakal Mahallesi kırsalında düzenlenen "Şehit Güvenlik Korucusu Cemil Çoban ve Şehit Güvenlik Korucusu Muzaffer Kazgan" operasyonunda teröristlerin kullandığı sığınak bulundu.

Sığınakta yapılan aramada yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınak ve malzemeler imha edildi.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 08:53
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