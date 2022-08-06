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Gündem Van’da, Temmuzda 5 terörist etkisizleştirildi
Gündem

Van’da, Temmuzda 5 terörist etkisizleştirildi

Van valiliği ilde Temmuz ayında ki terör operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 18:03:00 -
Van’da, Temmuzda 5 terörist etkisizleştirildi

Terörle Mücadele Harekatı kapsamında geçen ay 287 operasyonun icra edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı: “Operasyonlarda 6 Temmuz’da Gürpınar ilçesinde icra edilen operasyonda 3, 26 Temmuz’da Özalp ilçesinde icra edilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olma, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 10 kişi hakkında adli işlem yapılmış olup, 3 kişi tutuklanmış, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 4 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştır.”

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