Van’da Tekstilkent’e yatırımcıdan yoğun talep

İlk etapta 40 fabrikanın kurulacağı bölgede her biri 5 ile 10 dekar arasında değişen 70 parselde yol, su, elektrik ve altyapı çalışmaları tamamlanarak tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için yatırıma hazır hale getirildi. 16 milyon liralık yatırımla 15 bin kişiye iş imkanının sağlanacağı proje, kentte büyük heyecan oluşturdu. DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, “6. bölge teşvikleri ve genç nüfusumuzun fazla olması nedeniyle yoğun bir yatırım talebi alıyoruz. Daha projeye başlamadan 4 kurumsal firmayla ön anlaşma sağladık. Kısa sürede 42 hektar alanın dolacağını ve devamının geleceğini öngörüyoruz” dedi.